Bayern Munich celebra el título de la Bundesliga con la última victoria en casa para Thomas Müller

Jonathan Burkardt celebra con su compañero del Mainz Nadiem Amiri tras anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Bochum el sábado 10 de mayo del 2025.