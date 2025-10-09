Azulejos someten a Yankees y van a su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2016

Aaron Judge de los Yankees de Nueva York tras ser puesto out ante los Azulejos de Toronto en el cuarto juego de la serie divisional de la Liga Americana, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto celebra con sus compañeros tras la victoria 5-2 ante los Yankees de Nueva York para llevarse la serie divisional de la Liga Americana, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto batea un sencillo remolcador contra los Yankees de Nueva York en el cuarto juego de la serie divisional de la Liga Americana, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Guerrero y los Azulejos modificaron el guión la noche del miércoles en el Yankee Stadium y la única franquicia de Canadá en las Grandes Ligas quiere seguir volando alto.

Fiel a su fórmula de turnos extenuantes y poner la bola en juego, Toronto amansó 5-2 a los Yankees de Nueva York para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en nueve años.

El dominicano Guerrero y George Springer remolcaron sendas carreras y Nathan Lukes prendió un sencillo que produjo las otras dos, catapultando a los Azulejos, quienes sentenciaron por 3-1 la serie divisional en la casa de sus oponentes de la División Este.

“Ya tocaba. Las tres primeras las perdí, pero finalmente me llegó”, dijo un Guerrero bañado en champán en el camerino del equipo visitante y en alusión a las eliminaciones en 2020, 2022 y 2023, siempre en la ronda de comodines. “Esta es una bendición, algo grande. Somos un equipo muy unido. Se notó algo especial desde el primer día del año".

Guerrero celebró tras una serie en la que bateó para .529 (9 hits en 17 turnos), con tres jonrones, nueve carreras impulsadas y cinco anotadas.

Toronto será anfitrión el domingo del primer partido de la Serie de Campeonato al mejor de siete contra los Tigres de Detroit o los Marineros de Seattle. Esos equipos dirimirán el ganador de su serie divisional el viernes en un quinto duelo en Seattle.

Guerrero, de 26 años, es el referente de los Azulejos. Nació en Montreal mientras su padre, el miembro del Salón de la Fama Vladimir Sr., jugaba para los Expos. El joven Guerrero firmó con los Azulejos cuando tenía 16 años en 2015 y debutó en las Grandes Ligas en 2019.

Pero el proyecto de los Azulejos con Guerrero se había quedado a deber en la postemporada. Hasta ahora.

Toronto disputará su octava serie por el título de la Americana y la primera desde 2016. Los Azulejos no se proclaman campeones del circuito desde 1993, el año en el que conquistaron su segunda Serie Mundial consecutiva.

“Trabajamos fuerte para esto”, expresó Guerrero, quien catalogó a Canadá como su "segunda casa" cuando en abril pasado firmó un nuevo contrato de 500 millones de dólares por 14 años para seguir en Toronto. “Obviamente, hay personas que no confiaron en nosotros. Yo sé que tenemos un país completo confiando en nosotros y para nosotros es algo muy especial tratar de ganar la Serie Mundial”.

El sencillo de Lukes en el séptimo inning cayó en el jardín central, siguiendo a un error previo de Jazz Chisholm Jr., el segunda base de los Yankees. Chisholm dejó escabullir un rodado que estaba servido en bandeja para ejecutar un doble play que hubiera puesto fin al inning con el abridor novato Cam Schlittler en el montículo.

Una noche después de permitir jonrones clave a Aaron Judge y Chisholm en relevo, Louis Varland abrió por Toronto y sacó los primeros cuatro outs.

Siete relevistas se encargaron del resto de la labor. Jeff Hoffman sacó los últimos cuatro outs, permitiendo un sencillo remolcador de Judge en el noveno. El dominicano Seranthony Domínguez trabajó un inning y dos tercios para acreditarse la victoria.

“Es algo apropiado que se precisara de las aportaciones de todos para ganar hoy", destacó John Schneider, el mánager de los Azulejos.

Con la pizarra igualada 1-1, Ernie Clement abrió el quinto episodio de Toronto con un sencillo y avanzó a tercera cuando el venezolano Andrés Giménez —el noveno al bate de los Azulejos—pegó otro sencillo por el medio. Clement anotó tras un elevado de sacrificio de Springer.

Schlittler venía de una las actuaciones más dominantes en los playoffs, ponchando a 12 sin boletos en ocho innings para vencer 4-0 al acérrimo rival Boston en el decisivo tercer duelo de la serie de comodines el pasado jueves en Yankee Stadium. El derecho emuló a Dakota Hudson (2019 con San Luis) como los únicos novatos en la historia de las mayores cuyas primeras dos aperturas de postemporada fueron en juegos de eliminación.

Pero Schlittler quedó 1-0 abajo tras apenas realizar seis lanzamientos. Springer abrió con un doble y anotó mediante un sencillo de Guerrero en cuenta de 0-2 hacia el jardín derecho.

Ryan McMahon, el último del orden ofensivo de Nueva York, trabajó la cuenta completa al abrir el tercero y empalmó un sweeper de 83 mph del zurdo Mason Fluharty hacia lo corto del jardín derecho.

Pese a una sensacional producción de su capitán Judge, luego de múltiples octubres decepcionantes, los Yankees tendrán que seguir esperando por el 28vo campeonato de la Serie Mundial en la historia de la franquicia y el primero desde 2009. Judge, de 33 años, bateó para .500 (13 hits en 26 turnos) con siete remolcadas y cuatro boletos en siete juegos en estos playoffs.

“Nos ganaron bien. Hay que reconocerle el crédito a los Azulejos", remarcó Aaron Boone, el mánager de los Azulejos. “Nos sometieron en esta serie”.

