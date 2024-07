Azulejos pierden ventaja de 7 carreras, pero se recuperan y derrotan a los Diamondbacks, 8-7

El dominicano de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. (izquierda), celebra su cuadrangular ante los Diamondbacks de Arizona, junto a su compañero de equipo, George Springer durante la séptima entrada del juego de béisbol, el domingo 14 de julio de 2024, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved