ATP presenta proyecto que garantizará a tenistas del Top 100 ingreso de 300.000 dólares

En foto del domingo 20 de agosto del 2023, el español reacciona tras ganar un punto ante el serbio Novak Djokovic en la final del Abierto de Cincinnati. El martes 22 de agosto del 2023, la ATP anuncia ganancias garantizadas para jugadores que estén en el Top 100. (AP Foto/Aaron Doster) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.