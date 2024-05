Atmane se disculpa tras golpear a una espectadora con una bola en el Abierto de Francia

ARCHIVO - Foto del 15 de enero del 2024, el francés Terence Atmane en la primera ronda del Abierto de Francia ante Daniil Medvedev. El martes 28 de mayo del 2024, Atmane se disculpa tras golpear con una bola a una espectadora. (AP Foto/Andy Wong, File) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved