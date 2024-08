Atléticos jonronean tres veces para imponerse 6-5 a los Dodgers

Brent Rooker, derecha, de los Atléticos de Oakland, celebra con JJ Bleday (33) después de batear jonrón de dos carreras contra los Dodgers de Los Ángeles durante la quinta entrada del juego de béisbol del viernes 2 de agosto de 2024, en Oakland, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved