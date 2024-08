Arte urbano aparece por todo París, añadiendo color olímpico a los principales monumentos

El artista callejero Marko93 trabaja en una pieza durante una intervención artística en vivo en el Ayuntamiento, durante los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el miércoles 31 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Jonathan Landrum) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El artista callejero JonOne posa frente a su obra de arte en la estación Palais-Royal, durante los Juegos Olímpicos de París 2024, el miércoles 31 de julio de 2024 en París, Francia. (Foto AP/Jonathan Landrum) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El artista callejero francés Marko93 rocía pintura sobre una obra de arte, durante los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el domingo 28 de julio de 2024, en París, Francia. (Foto AP/Yasin Dar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved