Arrestan en Alemania a tercer sospechoso de intento de extorsión a la familia Schumacher

ARCHIVO - Foto del 4 de octubre del 2012, Michael Schumacher anuncia su retiro de la F1 en conferencia de prensa en el Circuito de Suzuka. El viernes 5 de julio del 2024, arrestan a un tercer sujeto en Alemania acusado de intento de extorsión a la familia Schumacher. (AP Foto/Itsuo Inouye, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.