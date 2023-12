Argentina inaugura sede en EEUU en busca de patrocinadores y jóvenes promesas para su fútbol

El presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez (derecha) presenta un obsequio al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio Tapia, el jueves 7 de diciembre de 2023, durante la apertura de la sede de la AFA en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.