Argentina comienza el Mundial con una derrota 1-0 ante Italia

La italiana Barbara Bonansea, a la izquierda, y la argentina Florencia Bonsegundo luchan por el balón en el encuentro del Grupo G del Mundial femenino de fútbol entre Italia y Argentina en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda, el lunes 24 de julio de 2023. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved