Argentina celebra con goleada ante Brasil su temprana clasificación al Mundial 2026

Enzo Fernández, de la selección de Argentina, celebra luego de marcar ante Brasil en la eliminatoria mundialista, el martes 25 de marzo de 2025 (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Leandro Paredes, de Argentina, empuja al brasileño Raphinha durante el partido de la eliminatoria mundialista realizado el martes 25 de marzo de 2025, en Buenos Aires (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Alexis Mac Allister, de la selección de Argentina, festeja tras anotar el tercer tanto de su equipo ante Brasil en un duelo de las eliminatorias mundialistas, disputado el martes 25 de marzo de 2025, en Buenos Aires (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved