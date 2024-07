Argentina cae 2-1 ante Marruecos tras gol agónico anulado e irrupción de hinchas en cancha

El delantero Soufiane Rahimi de Marruecos celebra tras anotar de penal ante Argentina por el fútbol de los Juegos Olímpicos de París en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, Francia, miércoles 24 julio, 2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un agente de seguridad atrapa a un hincha que invadió el campo de juego durante el encuentro de Argentina y Marruecos en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, el miércoles 24 de julio de2024. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

El técnico de Argentina, Javier Mascherano, en la banca previo al partido contra Marruecos en el fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, en el estadio Geoffroy-Guichard en Saint-Etienne, Francia, martes 24 de julio, 2024, AP (Foto/Silvia Izquierdo)