Aplazan juicio de pelotero Wander Franco debido a que no fue notificado de otras pruebas

El campocorto dominicano de los Rays de Tampa Bay Wander Franco, quien es acusado de abuso sexual de una niña de 14 años, abandona el tribunal después de que se aplazó su juicio en Puerto Plata, República Dominicana el miércoles 14 de agosto del 2024. (AP Foto/Ricardo Hernandez)