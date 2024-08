AP Fotos: Los fotógrafos de AP escogen sus imágenes favoritas de los Juegos de París

La futbolista brasileña Priscila mira la pelota durante un partido de semifinales entre Brasil y España en la competición femenina de fútbol de los Juegos Olímpicos de 2024 el martes 6 de agosto de 2024, en el estadio de Marsella, en Francia. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La argelina Imane Khelif celebra tras derrotar a la china Yang Liu y ganar el oro en su final de boxeo de 66kg en los Juegos Olímpicos de 2024 el viernes 9 de agosto de 2024 en París, Francia. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El golfista estadounidense Scottie Scheffler se prepara para jugar durante la final masculina de golf en los Juegos Olímpicos de 2024 el domingo 24 de agosto de 2024 en el Golf National, en Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia. (AP Foto/George Walker IV) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El israelí Tom Reuveny salta de su tabla de windsurf iQFOiL tras terminar primero en la final masculina y ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2024 el sábado 3 de agosto de 2024 en Marsella, Francia. (AP Foto/Carolyn Kaster) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jugadores de Francia y Argentina discuten al final de su partido de cuartos de final entre Francia y Argentina en el estadio Burdeos, durante los Juegos Olímpicos de 2024, el viernes 2 de agosto de 2024 en Burdeos Francia. (AP Foto/Moises Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La marroquí Widad Bertal celebra tras derrotar a la tailandesa Jutamas Jitpong en su combate de boxeo femenino de 54kg en los Juegos Olímpicos del martes 30 de julio de 2024, en París, Francia. (AP Foto/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La medallista de plata Simone Biles. a la izquierda, y la medallista de bronce Jordan Chiles, ambas estadounidenses, se inclinan ante la medallista de oro Rebeca Andrade, de Brasil, durante la ceremonia de entrega de medallas por el ejercicio de suelo de gimnasia artística femenina en la Arena de Bercy, en los Juegos Olímpicos de 2024, el lunes 5 de agosto de 2024 en París, Francia. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Humo con los colores de la bandera francesa se alza sobre el río Sena en París durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2024, el viernes 26 de julio de 2024. (AP Foto/Matthias Schrader) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Competidores corren por la plaza Vendome en el centro de París durante la maratón masculina de los Juegos de 2024, el sábado 10 de agosto de 2024 en París, Francia. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Pool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El equipo estadounidense de gimnasia artística femenina celebra tras ganar la medalla de oro en las finales por equipos en los Juegos Olímpicos de 2024, el martes 30 de julio de 2024 en París, Francia. (AP Foto/Morry Gash) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El golfista español Jon Rahm juega en el 11mo tee en la final masculina de golf de los Juegos Olímpicos de 2024 en Le Golf National en Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia. (AP Foto/Matt York) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El canadiense Maximilien van Haaster compite con el egipcio Mohamed Hamza en un duelo de florete masculino durante los Juegos Olímpicos de 2024, en el Gran Palacio, el domingo 4 de agosto de 2024 en París, Francia. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El brasileño Darlan Ferreira Souza, en el centro, envía el balón contra el equipo egipcio en un partido de voleibol entre Brasil y Egipto durante los Juegos Olímpicos de 2024, el viernes 2 de agosto de 2024 en París, Francia. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El francés Jean-Philippe Mateta(14), a la izquierda, celebra con sus compañeros tras anotar el segundo gol de su equipo en el tiempo extra en el duelo de semifinales de fútbol masculino entre Francia y Egipto, en el estadio de Lyon, durante los Juegos Olímpicos de 2024, el lunes 5 de agosto de 2024 en Decines, Francia. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El canadiense Andre de Grasse, a la izquierda, celebra con Aaron Brown tras ganar la final masculina de relevos 4 x 100 en los Juegos Olímpicos de 2024, el viernes 9 de agosto de 2024 en Saint-Denis, Francia. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander atrapa un rebote durante la final masculina de baloncesto en los Juegos Olímpicos de 2024, el martes 30 de julio de 2024 en Villeneuve-d'Ascq, Francia. (AP Foto/Michael Conroy, Pool)

Quincy Hall, de Estados Unidos, celebra tras ganar la final de 400 metros en los Juegos Olímpicos de 2024, el miércoles 7 de agosto de 2024 en Saint-Denis, Francia. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Médicos oficiales prohíben que la argelina Chaimaa Fouzia Aouissi combata en la fase de octavos de final en la categoría femenina de 57kg de lucha libre contra la nigeriana Odunayo Folasade Adekuoroye, en Arena del Campo de Marte, durante los Juegos Olímpicos de 2024, el jueves 8 de agosto de 2024 en París, Francia. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El equipo alemán, segundo desde abajo, compite en la final femenina de remo de cuatro personas en los Juegos Olímpicos de 2024, el miércoles 31 de julio de 2024 en Vaires-sur-Marne, Francia. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El marroquí Ramzi Boukhiam se cae durante la competición en primera ronda de la competición de surf de los Juegos Olímpicos de 2024, el sábado 27 de julio de 2024 en Teahupo'o, Tahití. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La belga Emma Puvrez celebra tras anotar el primer tanto de su equipo en la semifinal femenina de hockey entre Bélgica y China en el estadio Yves-du-Manoir durante los Juegos Olímpicos de 2024, emiércoles 7 de agosto de 2024 en Colombes, Francia. (AP Foto/ Anjum Naveed) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El ciclista francés Romain Mahieu, ganador de la medalla de bronce en la carrera masculina de BMX, abraza a la medallista de oro en la categoría femenina, la australiana Saya Sakakibara, tras las pruebas de BMX en los Juegos Olímpicos de 2024, el viernes 2 de agosto de 2024, en Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Gente mirando cómo se alza el caldero olímpico al anochecer junto a los anillos olímpicos, en los Juegos Olímpicos de 2024, el lunes 5 de agosto de 2024 en París, Francia. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La estadounidense Simone Biles compite en la viga equilibrio durante una ronda de clasificación de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de 2024, el domingo 28 de julio de 2024, en París, Francia. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El español Alex Baena, a la derecha, celebra tras anotar un gol durante el partido por la medalla de oro de fútbol masculino entre Francia y España en el Parc des Princes durante los Juegos Olímpicos de 2024, el viernes 9 de agosto de 2024, en París, Francia. (AP Foto/Aurelien Morissard) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El español Álvaro Granados Ortega tira a portería durante un partido del grupo B de waterpolo entre Serbia y España, en los Juegos Olímpicos de 2024, el jueves 1 de agosto de 2024 en Saint-Denis, Francia. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La húngara Petra Simon intenta anotar contra Holanda en un partido de balonmano en los Juegos Olímpicos de 2024, el sábado 3 de agosto de 2024 en París, Francia. (AP Foto/Aaron Favila) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La británica Kimberley Woods compite en la contrarreloj de kayak cross en los Juegos Olímpicos de 2024, el viernes 2 de agosto de 2024 en Vaires-sur-Marne, Francia. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El tenista serbio Novak Djokovic abraza a su hija Tara tras derrotar al español Carlos Alcaraz en la final individual masculina de tenis en el estadio de Roland Garros durante los Juegos Olímpicos de 2024, el domingo 4 de agosto de 2024 en París, Francia. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El ciclista Nicholas Paul de Trinidad y Tobago compite durante la prueba de sprint en los Juegos Olímpicos de 2024, el miércoles 7 de agosto de 2024 en París, Francia. (AP Foto/Ricardo Mazalan) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La tenista china Zheng Qinwen celebra su victoria sobre la polaca Iga Swiatek durante su semifinal femenina de tenis en el estadio Roland Garros, durante durante los Juegos Olímpicos de 2024, el 1 de agosto de 2024 en París, Francia. (AP Foto/Andy Wong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El estadounidense Nick Itkin compite con el francés Enzo Lefort en el duelo por el bronce en la final masculina de florete por equipos en los Juegos Olímpicos de 2024, en el Gran Palacio, el domingo 4 de agosto de 2024 en París, Francia. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved