Anunoby brilla en el regreso de Brunson mientras Knicks vencen 112-98 a Suns y logran 50 victorias

OG Anunoby (8), de los Knicks de Nueva York, clava el balón frente a Oso Ighodaro (4) y Devin Booker, derecha, durante la segunda mitad del juego de balonesto de la NBA, el domingo 6 de abril de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Pamela Smith) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.