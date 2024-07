Angelinos, apoyados por el jonrón de 3 carreras de Jo Adell, vencen 3-2 a Marineros

Jo Adell, de los Angelinos de Los Ángeles (derecha) observa su cuadrangular de tres carreras mientras el receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh pone rodilla sobre el plato durante el octavo episodio del juego de béisbol, el domingo 14 de julio de 2024, en Anaheim, California, EE.UU. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.