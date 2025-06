Angelinos anotan cuatro carreras en la octava entrada y vencen 9-5 a Medias Rojas

Christian Moore, izquierda, segunda base de los Angelinos de Los Ángeles, atrapa un elevado de David Hamilton, de los Medias Rojas de Boston, en la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 23 de junio de 2025, en Anaheim, California. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved