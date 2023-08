Andy Murray sorprende al público con su 1er triunfo en Washington desde 2018

Andy Murray, de Gran Bretaña, saca durante el primer set de su primer partido en el Abierto DC en contra del estadounidense Brandon Nakashima, el miércoles 2 de agosto de 2023, en Washington. Murray, tres veces campeón de un Grand Slam, es el 15to favorito en el cuadro varonil del torneo de Washington. (AP Foto/Stephen Whyno) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.