Andre Jackson logra su 1ra victoria en Grandes Ligas, Piratas barren a Reales

Alika Williams, de los Piratas de Pittsburgh, lanza a primera para completar un doble play, forzando a Samad Taylor (0), de los Reales de Kansas City, durante la octava entrada del juego de béisbol del miércoles 30 de agosto de 2023, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved