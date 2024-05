Análisis: Cuando se corone al nuevo campeón de la NBA, una joven estrella capaz fue el artífice

El armador de los Timberwolves de Minnesota Anthony Edwards reacciona luego de que su tiro fue bloqueado en la segunda mitad del Juego 7 de la segunda ronda de los playoffs de la NBA ante los Nuggets de Denver, el domingo 19 de mayo de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El armador de los Mavericks de Dallas, Kyrie Irving (11) celebra junto a su compañero Luka Doncic (derecha) el triunfo en el Juego 3 de la segunda ronda de playoffs de la NBA ante el Thunder de Oklahoma City, el sábado 11 de mayo de 2024, en Dallas. (AP Foto/Tony Gutierrez)

El armador de los Pacers de Indiana Tyrese Haliburton reaciona durante la primera mitad del Juego 7 de la serie de segunda ronda de playoffs de la NBA ante los Knicks de Nueva York, el domingo 19 de mayo de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Julia Nikhinson)