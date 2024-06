Amantes del cricket buscan hacerse un espacio en México y sueñan con llevar al país a un mundial

Un grupo de espectadores observa un juego de cricket del equipo del Estado de México que se prepara para un torneo nacional, en The Reform Athletic Club, cerca de Ciudad de México, el domingo 16 de junio de 2024 (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Reyansh Devjani (izquierda) recibe ayuda de su padre Vinod a fin de clantar para una práctica de cricket en The Reforma Athletic Club, en las proximidades de Ciudad de México, el domingo 16 de junio de 2024 (AP Foto/Fernando Llano)

Un niño ríe luego de errar en su intento por batear una pelota durante un taller de cricket en la Universidad Anáhuac de Ciudad de México, el sábado 22 de junio de 2024 (AP Foto/Fernando Llano)

Un lanzador del equipo Teachers enfrenta a los Muertos durante un juego recreativo de cricket en The Reforma Athletic Club, en las inmediaciones de Ciudad de México, el sábado 15 de junio de 2024 (AP Foto/Fernando Llano)

El entrenador de cricket Gurpreet Singh, originario de India, encabeza una práctica infantil en The Reforma Athletic Club de Ciudad de México, el sábado 15 de junio de 2024 (AP Foto/Fernando Llano)

Gurpreet Singh (izquierda), entrenador de cricket, muestra a Aarush Atulannant cómo sujetar la bola durante su primera práctica en The Reforma Athletic Club, el sábado 15 de junio de 2024 (AP Foto/Fernando Llano)

Abhi Seetharan atrapa una pelota durante un entrenamiento de cricket en The Reforma Athletic Club en Ciudad de México, el sábado 15 de junio de 2024. Seetharan es la única niña en el equipo (AP Foto/Fernando Llano)

Emanuel Gutiérrez lanza durante un entrenamiento de cricket en The Reforma Athletic Club, en Ciudad de México, el domingo 16 de junio de 2024. El estudiante universitario, otrora beisbolista, forma parte de un grupo de apenas 400 jugadores de cricket en el país (AP Foto/Fernando Llano)

Un grupo de niños toma lecciones de bateo durante un taller de cricket en la Universidad Anáhuac de Ciudad de México, el sábado 22 de junio de 2024. El taller es ofrecido por la Asociación Mexicana de Cricket (AP Foto/Fernando Llano)