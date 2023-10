Altuve devuelve ventaja a Astros con jonrón en la 9na y los pone a 1 triunfo de Serie Mundial

El venezolano José Altuve festeja con sus compañeros de los Astros de Houston, Yainer Díaz y Grae Kessinger, luego de remolcarlos con un jonrón en la novena entrada del quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Rangers de Texas, el viernes 20 de octubre de 2023 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.