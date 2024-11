Alperen Sengun anota 27 y lidera a los Rockets en la victoria 101-99 sobre los Pistons

Alperen Sengun, izquierda, de los Rockets de Houston, intenta un disparo ante la presión defensiva de Isaiah Stewart, derecha, de los Pistons de Detroit, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 20 de noviembre de 2024, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.