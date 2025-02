Alianza Lima elimina a Boca Juniors en penales y avanza a siguiente fase de Copa Libertadores

Hernán Barcos, del Alianza Lima de Perú, celebra tras anotar contra Boca Juniors durante un partido de la fase preliminar da la Copa Libertadores en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina, martes 25 de febrero, 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El arquero Guillermo Viscarra, de Alianza Lima de Perú, ataja el penal ejecutado por Alan Velasco, de Boca Juniors, en el partido por fase preliminar de la Copa Libertadores en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina, martes 25 febrero, 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El técnico de Boca Juniors, Fernando Gago, reacciona durante el partido contra Alianza Lima de Perú por la fase preliminar de la Copa Libertadores en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina, martes 25 febrero, 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved