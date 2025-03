Alero de Grizzlies Brandon Clarke probablemente fuera el resto de la temporada regular

El alero de los Grizzlies de Memphis, Brandon Clarke, a la derecha, dispara sobre el pívot de los Trail Blazers de Portland, Donovan Clingan, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Portland, Oregon, el miércoles 19 de marzo de 2025. (AP Foto/Craig Mitchelldyer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.