Alemania esperaba más problemas de seguridad durante la Eurocopa 2024

ARCHIVO - Hinchas de Inglaterra hablan con agentes de policía mientras celebran antes de un partido de semifinales entre Holanda e Inglaterra en la Eurocopa 2024 en Dortmund, Alemania, el miércoles 10 de julio de 2024. El principal funcionario de seguridad de Alemania dijo que las autoridades tuvieron menos problemas de seguridad y delitos con los que lidiar de lo que esperaban en la Eurocopa. El torneo terminó el domingo con España venciendo a Inglaterra 2-1 en la final en Berlín y sin informes de disturbios graves. (AP Foto/Markus Schreiber, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved