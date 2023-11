Alcaraz vence a Paul en un partido de exibición en la Plaza de toros México

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El español Carlos Alcaraz, izquierda, regresa una pelota durante un partido de exhibición ante Tommy Paul de Estados Unidos en la Plaza de Toros México, el 29 de noviembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El español Carlos Alcaraz (izquierda) y el estadounidense Tommy Paul sonríen mientras portan el tradicional sombrero mexicano tras un partido de exhibición en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, el 29 de noviembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El español Carlos Alcaraz devuelve una pelota al estadounidense Tommy Paul durante un partido de exhibición en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, el 29 de noviembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

“Ha sido algo único el poder estar aquí, me he sentido súper especial”, agregó el español. "La gente de Mexico es especial y lo he podido comprobar. He grabado este momento para que no se me olvide nunca”.