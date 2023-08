Alcaraz no transpira al iniciar la defensa de su título en el US Open

El ruso Daniil Medvedev devuelve ante el húngaro Attila Ballazs durante la primera ronda del US Open, el martes 29 de agosto de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Charles Krupa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El español Carlos Alcaraz devuelve ante el alemán Dominik Koepfer en la primera ronda del US Open, el martes 29 de agosto de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)

La tunecina Ons Jabeur reacciona tras vencer a la colombiana Camila Osorio en la primera ronda del US Open, el martes 29 de agosto de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Manu Fernández)

La colombiana Camila Osorio durante el partido contra la tunecina Ons Jabeur reacciona en la primera ronda del US Open, el martes 29 de agosto de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Manu Fernández)