Alan Williams, coordinador defensivo de Bears, renuncia para atender su salud y a su familia

ARCHIVO- Alan Williams, coordinador defensivo de los Bears de Chicago, habla en una conferencia de prensa durante el mini campamento de entrenamiento del equipo en Halas Hall, en Lake Forest, Illinois, el viernes 5 de mayo de 2023. Williams se mantuvo alejado del equipo el miércoles 20 de septiembre después de perderse el partido de la semana 2 por razones personales y presentó su renuncia para atender su salud y a su familia. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.