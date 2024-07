Adolis García conecta HR en el 8vo y extiende racha ganadora de Rangers que vencen 5-4 a Angelinos

El cubano de los Rangers de Texas, Adolis García (derecha) reacciona mientras Marcus Semien (2) anota en un elevado de sacrificio por parte de Wyatt Langford durante el tercer episodio del juego de béisbol ante los Angelinos de Los Ángeles, el martes 9 de julio de 2024, en Anaheim. (AP Foto/Ryan Sun) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved