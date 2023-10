Actiz Michelle Yeoh es elegida como nuevo miembro del COI junto a otras 7 personas

En foto del miércoles 20 de septiembre del 2023, Michelle Yoeh, ganadora del Oscar y embajador de la buena voluntad de UNDP habla con la prensa durante una conferencia de seguridad al volante. El martes 17 de octubre del 2023, Yeoh es elegida junto a otras 7 personas como nuevo miembro del COI. (AP Foto/Virginia Mayo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved