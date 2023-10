Abreu, Álvarez y Altuve ayudan a que Astros empaten 2-2 serie ante Rangers

El cubano José Abreu, de los Astros de Houston, recorre la línea de la antesala tras conectar un jonrón de tres carreras ante los Rangers de Texas, el jueves 19 de octubre de 2023, en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, disputado en Arlingon, Texas (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.