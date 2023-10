Aaron Judge gana premio Roberto Clemente por su filantropía

Kyle Higashioka (66), de los Yanquis de Nueva York, es felicitado por Aaron Judge, derecha, después de anotar la carrera de la ventaja con un sencillo de Estevan Florial durante la sexta entrada del juego de béisbol en contra de los Reales de Kansas City, el sábado 30 de septiembre de 2023, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.