A sus 19 años, Coco Gauff avanza a su primera semi del US Open. Arrasa a Jelena Ostapenko

Coco Gauff reacciona tras derrotar a Jelena Ostapenko en los cuartos de final del US Open, el martes 5 de septiembre de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Manu Fernández) Manu Fernandez

“El año pasado perdí en los cuartos de final, y quería hacerlo mejor este año", dijo Gauff. “Aún me queda un largo camino por recorrer, pero estoy contenta y lista para prepararme para el siguiente”.

Gauff perdió ese duelo por el título ante Iga Swiatek y las dos pudieron haberse medido en la ronda de cuartos del US Open. Pero Swiatek no pudo avanzar a esa instancia tras perder ante la letona Ostapenko, campeona del Abierto de Francia de 2017, en la cuarta ronda. Esa derrota no sólo puso freno a la defensa del título de Swiatek, sino que le costó a la polaca su condición de número uno del tenis femenina — será desplazada por Aryna Sabalenka a partir del próximo lunes.