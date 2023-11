A pesar de vencer 115-103 a Raptors, Nets quedan fuera del torneo In-Season

Mikal Bridges, izquierda, de los Nets de Brooklyn, maneja el balón ante Pascal Siakam, de los Raptors de Toronto, quien intenta robarlo, durante el partido de baloncesto del torneo In-Season de la NBA, el martes 28 de noviembre de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Bebeto Matthews) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.