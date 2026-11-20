Tuan Phan posa para una foto en una cafetería de la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, el 30 de octubre de 2026. (AP Foto/Thanh Hue) AP

Para quienes fueron expulsados a Sudán del Sur, y para sus familias, el calvario ha tenido un costo adicional.

Los guardias han solicitado y recibido miles de dólares de las familias de los detenidos, a quienes se les dijo que el dinero se usaría para mejorar las condiciones de sus seres queridos. En cambio, los guardias se quedaron con la mayor parte del dinero, según relataron las familias, mientras los detenidos pasaban días sin comida ni agua potable, y permanecían meses incomunicados.

“Se aprovecharon de nuestra situación desesperada”, manifestó Ngoc Phan, ciudadana de Estados Unidos cuyo esposo, Tuan Phan, estuvo detenido en Sudán del Sur durante casi un año antes de ser repatriado a Vietnam en junio. “Si eso no es explotación, no sé qué es”.

Es el resultado inevitable, sostuvo, de una política migratoria de Estados Unidos que pone a los deportados bajo custodia de países que luchan contra la pobreza y la corrupción, y luego mira hacia otro lado.

Cinco deportados siguen bajo custodia en Sudán del Sur, un país de África oriental donde millones de personas enfrentan hambre y pobreza severas tras años de conflicto civil e inundaciones devastadoras. La economía está hecha trizas, y los trabajadores del gobierno rara vez reciben su salario.

En total, Ngoc Phan dijo que entregó aproximadamente 4.000 dólares destinados a comida, agua y un teléfono celular. Envió varios cientos de dólares en múltiples ocasiones y cada vez, contó su esposo, los guardias le daban unos cuantos plátanos y manzanas, y algunos granos de maní.

Tuan Phan, de 44 años, dijo que perdió 9 kilos (20 libras) de peso mientras estuvo recluido en un edificio cercado de tres pisos en Juba, la capital, y que las tensiones crecieron entre los detenidos y los guardias a medida que empeoraban las condiciones de vida. Un detenido que quería una ventana abierta para que entrara aire fresco recibió un golpe en la cara por parte de un guardia, y a otro que se quejó por la falta de jabón lo encerraron en su habitación durante días y solo lo dejaban salir para comer, relató.

“Temí por mi vida todos los días que estuve allí”, afirmó.

Además de los Phan, The Associated Press entrevistó a otras seis personas familiarizadas con el trato a los detenidos en Sudán del Sur, incluidos familiares y abogados. La mayoría habló bajo condición de anonimato por temor a represalias contra los detenidos.

La AP también revisó recibos de transferencias de dinero y mensajes entre guardias y familiares de cuatro detenidos.

Al ser consultado sobre los hallazgos de la AP, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán del Sur dijo que a los detenidos se les proporciona comida, agua y atención médica adecuadas, y que se les permite contacto regular con familiares y abogados mientras se trabaja para resolver sus casos individuales. El portavoz indicó que el gobierno paga todos los costos asociados.

Migrantes deportados a un país asediado por la pobreza extrema y la corrupción

En virtud de una serie de acuerdos poco claros, el gobierno de Trump ha deportado a miles de personas a más de 30 países que no son los suyos, según defensores, como parte de la amplia ofensiva de Estados Unidos contra la inmigración. Muchos eran solicitantes de asilo con órdenes judiciales en Estados Unidos que los protegían de ser devueltos a sus países de origen porque podrían enfrentar persecución o tortura.

Los países que reciben a los deportados han cerrado acuerdos para recibir millones de dólares en pagos de Estados Unidos, o han buscado buena voluntad en negociaciones sobre comercio, migración o ayuda, según documentos. Sudán del Sur buscó alivio de sanciones y otras concesiones, aunque los detalles del arreglo siguen sin estar claros.

En julio de 2025, Phan y otros siete migrantes con condenas penales —incluidas por asesinato y agresión sexual— fueron deportados a Sudán del Sur tras una batalla legal que terminó con un fallo de la Corte Suprema. En un comunicado de prensa que celebraba su expulsión, el gobierno de Trump se refirió a los hombres —originarios de México, Cuba, Vietnam, Laos, Myanmar y Sudán del Sur— como “extranjeros ilegales criminales bárbaros”.

Los ocho habían cumplido sus condenas en Estados Unidos antes de ser puestos bajo custodia migratoria. Otro deportado más ha sido detenido en Sudán del Sur.

El gobierno de Trump defiende su política como un medio para deportar rápidamente a migrantes que tienen órdenes finales de expulsión, pero cuyos países de origen se niegan a aceptarlos.

Alma David, abogada que representa a uno de los detenidos que aún permanece en Juba, dijo que su cliente ha estado retenido de manera arbitraria por más de un año pese a no haber sido acusado de ningún delito.

“Son personas que tenían vidas, amigos y familias, y que fueron recogidas y llevadas en avión a un país lejano y fueron encerradas”, expresó.

Familias preocupadas enviaron dinero mientras se agotaban la comida y el agua de los detenidos

La primera vez que Ngoc Phan envió dinero a un guardia fue en noviembre de 2025, tras enterarse por un abogado de que varios detenidos en Juba se habían quejado de escasez de alimentos. Envió 300 dólares. Después de eso, las solicitudes de dinero empezaron a llegar con más frecuencia.

Cada vez que se acababa la comida, los guardias le indicaban a Tuan Phan que llamara a su esposa y le dijera que enviara dinero. En ocasiones, un guardia se comunicaba con ella directamente para pedir efectivo sin indicar para qué era, según muestran los mensajes.

Otros tres detenidos tuvieron experiencias similares, dijeron sus familiares y un abogado. Los pagos realizados en su nombre a cuatro personas identificadas como guardias oscilaron entre 100 y 1.000 dólares por vez, según muestran los recibos de transferencias de dinero. Se hizo un pago de 1.000 dólares después de que un guardia exigiera dinero para trajes, camisas y zapatos que, según él, un detenido necesitaba para viajar de regreso a su país de origen, de acuerdo con mensajes de texto y un recibo de transferencia.

La comida y otros suministros se agotaban rápidamente, dijo Tuan Phan, porque hasta una docena de guardias vivían y comían junto a los detenidos. A veces los hombres comían solo pan o arroz, o pasaban días sin comer.

Cuando no tenían agua para beber, algunos detenidos recolectaban agua de lluvia, contó. “Te dan un bidón de agua y dicen que tiene que durar una semana. Pero luego, cuando se acaba, pueden pasar otros 10 días antes de que te den más”.

La escasez de combustible provocó apagones de varias semanas y, cuando la plomería dejó de funcionar, el olor a heces llenó el edificio, relató.

Un detenido llamó a su sobrina en Estados Unidos en septiembre para decirle que dejara de enviar dinero después de que un pago anterior nunca le llegó.

Sudán del Sur dice que Estados Unidos ha “renunciado” a su responsabilidad

Familiares y abogados de los detenidos que siguen atrapados en Sudán del Sur dicen que tienen poca confianza en que la detención termine o que las condiciones mejoren sin presión del gobierno de Estados Unidos o de organizaciones internacionales.

Pero el gobierno de Trump ha dado señales de que no tiene intención de involucrarse, y agencias de la ONU dicen que no pueden ayudar.

El personal de la Embajada de Estados Unidos en Juba recibió instrucciones del gobierno de Trump de no visitar a los detenidos ni dar seguimiento a su trato, según un asesor del Congreso de Estados Unidos que habló del tema con personal de la embajada durante una visita en agosto de 2025. El asesor declaró bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

La embajada de Estados Unidos remitió las preguntas al Departamento de Estado, donde un portavoz no abordó si la embajada había recibido esas instrucciones.

Un portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU dijo que la agencia no puede intervenir sin una solicitud de Sudán del Sur.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán del Sur dijo que Estados Unidos “renunció plenamente a su responsabilidad y ya no tiene ninguna jurisdicción legal ni vínculos con estas personas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP