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Depay y Verbruggen, listos para el debut de Holanda en el Mundial ante Japón

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El portero Bart Verbruggen y el goleador Memphis Depay estarán listos para jugar en el debut de Holanda en el Mundial.

ARCHIVO - Memphis Depay llega a una práctica de Holanda en Zeist, el domingo 31 de mayo de 2026 (AP Foto/ Patrick Post)
ARCHIVO - Memphis Depay llega a una práctica de Holanda en Zeist, el domingo 31 de mayo de 2026 (AP Foto/ Patrick Post) AP

El entrenador Ronald Koeman afirmó el sábado, en la víspera del partido del Grupo F contra Japón, que todo su equipo está en buenas condiciones. Eso incluye a Verbruggen y Depay, aunque el técnico no quiso revelar su alineación titular.

La condición de Verbruggen estaba en duda desde el lunes, cuando se lastimó la cadera en un choque durante un partido de preparación contra Uzbekistán. Quedó fuera del entrenamiento del miércoles.

Pero Koeman indicó que el guardameta volvió a entrenarse a pleno el viernes y el sábado.

Depay, el goleador histórico de Holanda con 55 tantos, lidió con una lesión de muslo durante varias semanas antes de jugar con el club brasileño Corinthians el 24 de mayo. Eso fue apenas tres días antes de que se definiera la convocatoria holandesa de 26 jugadores para el Mundial.

Koeman señaló que Depay se ha visto bien desde el inicio de la preparación del equipo para el torneo.

“Es un jugador importante, lo ha sido durante muchísimo tiempo”, expresó Koeman. “Es una pieza clave para nuestro posible éxito en este Mundial”.

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