americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Departamento de Justicia y Live Nation llegan a acuerdo por monopolio ilegal, dice fuente AP

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia alcanzó un acuerdo el lunes en su demanda antimonopolio contra Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation Entertainment, en un caso que alegaba un monopolio ilegal sobre los eventos en vivo en Estados Unidos.

ARCHIVO - El logotipo de Ticketmaster se ve a lo largo del margen del campo antes de un partido de fútbol americano de la NFL, el 15 de septiembre de 2024, en Jacksonville, Florida. (Foto AP/Phelan M. Ebenhack, archivo)
ARCHIVO - El logotipo de Ticketmaster se ve a lo largo del margen del campo antes de un partido de fútbol americano de la NFL, el 15 de septiembre de 2024, en Jacksonville, Florida. (Foto AP/Phelan M. Ebenhack, archivo) AP

Una persona familiarizada con el asunto confirmó el acuerdo, pero no podía declarar públicamente sobre los detalles y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. Los términos del pacto no estaban claros de momento, y el Departamento de Justicia y Live Nation no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de AP.

El acuerdo se produce cuando ambas partes enfrentan un juicio en Nueva York sobre si debe desmantelarse el monopolio que, según el Departamento de Justicia, estaba sofocando la competencia y elevando los precios para los fans.

El caso, presentado en 2024 bajo la administración demócrata del presidente Joe Biden, acusó a Live Nation de usar amenazas, represalias y otras tácticas para “asfixiar a la competencia” al controlar prácticamente todos los aspectos de la industria, desde la promoción de conciertos hasta la venta de entradas.

El Departamento de Justicia acusó a Live Nation de incurrir en una serie de prácticas que le han permitido mantener un férreo control sobre la escena de la música en vivo. El Departamento de Justicia ha afirmado que la empresa utiliza contratos a largo plazo para impedir que los recintos elijan a vendedores de entradas rivales, bloquea a los recintos para que no usen a múltiples vendedores de entradas y amenaza a los recintos con que podrían perder dinero y público si no eligen a Ticketmaster.

Live Nation ha sostenido que los artistas y los equipos fijan los precios y deciden cómo se venden las entradas.

Ticketmaster y Live Nation Entertainment, con sede en Beverly Hills, California, tienen un largo historial de enfrentamientos con artistas importantes y sus seguidores, entre ellos Taylor Swift y Bruce Springsteen.

Ticketmaster, que se fundó en 1976 y se fusionó con Live Nation en 2010, es el mayor vendedor de entradas del mundo de música en vivo, deportes, teatro y más.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth (izquierda, con gorra), y Walt Nauta, asesor personal del presidente Donald Trump, descienden del Air Force One el sábado 7 de marzo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

EEUU ataca presunta lancha con drogas en el Pacífico oriental; hay 6 muertos

el crudo supera los 100 dolares por barril mientras la guerra con iran frena produccion y envios

El crudo supera los 100 dólares por barril mientras la guerra con Irán frena producción y envíos

Destacados del día

Trump defiende alza del petróleo y dice que vale la pena para eliminar la amenaza nuclear de Irán

Trump defiende alza del petróleo y dice que vale la pena para eliminar la amenaza nuclear de Irán

José Daniel Ferrer advierte a Trump y Marco Rubio sobre rumores de negociación con el régimen cubano

José Daniel Ferrer advierte a Trump y Marco Rubio sobre rumores de negociación con el régimen cubano

Trump estaría negociando acuerdo económico con Cuba que incluiría salida de Díaz-Canel y alivio de sanciones
EXCLUSIVA

Trump estaría negociando acuerdo económico con Cuba que incluiría salida de Díaz-Canel y alivio de sanciones

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter