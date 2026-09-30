Departamento de Justicia de EEUU acusa a jueces de Minnesota por comentarios a la prensa

El secretario de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, habla en una conferencia de prensa en la sede del organismo, el miércoles 30 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

En la queja se indica que los siete jueces federales, nominados por presidentes demócratas y republicanos, violaron la ética judicial cuando hablaron con The New York Times sobre su experiencia al enfrentar una avalancha de casos durante la ofensiva de la Operación Metro Surge del invierno pasado, que derivó en miles de arrestos en las Ciudades Gemelas.

La queja intensifica la disputa del departamento con el poder judicial federal, que ha frenado prioridades del gobierno, desestimado procesos de alto perfil y acusado en algunos casos a abogados del gobierno de no cumplir con órdenes judiciales.

El departamento exige que los jueces se abstengan de participar en todos los casos penales o civiles relacionados con el Departamento de Seguridad Nacional, dijo a reporteros el secretario de Justicia, Todd Blanche, debido a lo que describió como “el sesgo evidente que han mostrado” en sus declaraciones al periódico.

“Cuando tenemos una situación como la que tenemos ahora, en la que hay un juez, un par de jueces, que, en nuestra opinión, no solo violan los cánones, sino que también muestran un sesgo en lo que dicen, no nos queda otra opción que actuar para defender no solo a nuestros fiscales, sino también al Departamento de Seguridad Nacional”, manifestó Blanche.

El juez en el centro de la historia, Patrick Schiltz, acusó al gobierno en enero de no cumplir con casi 100 órdenes judiciales. Señaló en un fallo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, “no es una ley en sí mismo”.

Schiltz, nominado por el presidente republicano George W. Bush, se desempeñó como asistente jurídico del juez de la Corte Suprema Antonin Scalia y declaró al periódico que lo ocurrido en el tribunal federal de Minnesota el invierno pasado “creó una grave amenaza para el estado de derecho”.

En un comunicado emitido el miércoles, un portavoz del tribunal de Minnesota indicó que expertos legales han confirmado que los jueces actuaron “plenamente dentro de las normas éticas que se aplican a los jueces federales” cuando hablaron con el periódico. Schiltz también afirmó en un comunicado que sus comentarios no violaron ninguna norma ética.

“De hecho, en febrero de este año, el Comité de Códigos de Conducta emitió una opinión consultiva para enfatizar que los jueces federales” pueden hablar o escribir “sobre asuntos fundamentales del poder judicial, como la defensa del estado de derecho y la independencia judicial”, señaló Schiltz en un comunicado. “Eso es exactamente lo que hice”.

La queja fue presentada ante el juez presidente del Tribunal de Apelaciones del 8vo Circuito, que supervisa a los jueces federales en Minnesota.

El gobierno republicano ha arremetido contra lo que describe como “jueces activistas”, que, según funcionarios, están empeñados en frustrar la agenda de Trump. Sin embargo, algunos de los fallos judiciales más críticos y desfavorables han provenido de jueces nominados por Trump y por otros presidentes republicanos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP