Departamento de Justicia busca reactivar caso penal contra Kilmar Ábrego García

El gobierno está apelando el fallo de mayo del juez federal de distrito Waverly Crenshaw, que desestimó los cargos de tráfico de personas contra el ciudadano salvadoreño. El fallo constituyó una reprimenda extraordinaria a un Departamento de Justicia que, bajo el presidente Donald Trump, ha sido acusado repetidamente de apuntar contra acusados con fines políticos.

Crenshaw determinó que Ábrego García nunca habría enfrentado cargos penales si no hubiera demandado con éxito al gobierno por su deportación de 2025. El fallo fue una vergüenza para el gobierno de Trump, que solo lo trajo de regreso después de conseguir una acusación formal en su contra.

Crenshaw no llegó a concluir que el gobierno actuó con “saña real”, un estándar rara vez alcanzado y que por lo general requiere pruebas como que un fiscal admita que se presentaron cargos en represalia contra alguien. Pero el juez sí determinó que había pruebas suficientes de “presunta saña” como por ejemplo el momento en que se presentó la acusación formal.

Seguridad Nacional había estado al tanto de la detención de tráfico de 2022 en Tennessee que sirvió de base para los cargos de tráfico de personas durante más de dos años antes de que Ábrego García fuera deportado. La agencia solo reabrió el caso y comenzó a investigar en serio después de que se ordenara el regreso de Ábrego García a Estados Unidos.

Crenshaw también concluyó que declaraciones del secretario de Justicia Todd Blanche, quien en ese momento era subsecretario, sugerían que el Departamento de Justicia estaba apuntando contra Ábrego García porque ganó su caso por deportación indebida.

En un escrito presentado la noche del lunes ante el Tribunal de Apelaciones del 6º Circuito, los fiscales federales sostuvieron que Crenshaw se equivocó. Las declaraciones de Blanche, argumentan, demostraban un motivo legítimo para procesarlo. Su razonamiento reflejaba una “evaluación normal del interés social en el castigo”, no una “penalización indebida”, señalaron. El escrito indica que las declaraciones “explicaron que el gobierno buscaba proteger al público y confirmar sus afirmaciones previas sobre la actividad delictiva" de Ábrego García.

Pero incluso si las declaraciones de Blanche reflejaban animadversión contra Ábrego García, son irrelevantes porque quien realmente presentó los cargos fue el entonces fiscal federal interino para el Distrito Medio de Tennessee, Rob McGuire, según el escrito, que retoma un argumento que Crenshaw rechazó de plano: que los motivos de McGuire eran los únicos que importaban en el caso.

El fallo de Crenshaw señaló la supervisión sostenida del caso por parte de altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluidas comunicaciones regulares entre McGuire y el fiscal Aakash Singh, al concluir que el caso penal estaba completamente contaminado. Crenshaw también observó que los fiscales nunca llamaron como testigo al investigador que en realidad reabrió el caso, para explicar por qué.

Ábrego García, de 31 años, es un ciudadano salvadoreño con esposa e hijo estadounidenses que ha vivido en Maryland durante años, aunque inmigró ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente. Una orden de 2019 de un juez de inmigración prohibió su deportación a El Salvador, al determinar que tenía un “temor bien fundado” de una pandilla que había atacado a su familia allí. El juez le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero no se le otorgó estatus de residencia.

Al estar impedido de volver a deportar a Ábrego García a El Salvador, el gobierno de Trump ha prometido deportarlo a un tercer país como Uganda, Esuatini, Ghana y, más recientemente, Liberia. Ábrego García ha dicho que aceptaría ser deportado a Costa Rica, que ha señalado que lo aceptará, pero hasta ahora el gobierno se ha negado a enviarlo allí.

Está combatiendo la deportación a Liberia en un caso federal separado en Maryland.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP