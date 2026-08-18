Denunciante: Pesquisas sobre antisemitismo en universidades de EEUU fueron apresuradas e incompletas

La queja sostiene que las investigaciones sobre algunas de las instituciones académicas más prestigiosas del país fueron diseñadas para forzar a las universidades a aceptar acuerdos con fines políticos. Los resultados de las investigaciones estaban “predeterminados, sin tener en cuenta las pruebas” en un “esfuerzo político” para extraer dinero de las universidades mediante acuerdos y congelamientos de fondos bajo el pretexto de erradicar el antisemitismo, afirma la queja.

El trabajo del grupo interinstitucional, puesto en marcha por el Departamento de Justicia bajo la entonces secretaria Pam Bondi en febrero de 2025, estuvo “marcado por extraordinarias irregularidades procesales, resultados predeterminados sin sustento fáctico o legal” y por el desprecio a la ley y a la Constitución, escribieron los abogados del exfuncionario gubernamental al solicitar investigaciones de organismos de control sobre las denuncias de su clienta.

La queja se inserta en un debate público más amplio sobre los esfuerzos del gobierno para enfrentar denuncias de antisemitismo en universidades, un problema que volvió a recibir atención durante las protestas en los campus por la guerra de Israel en Gaza, que algunos estudiantes judíos dijeron que los hizo sentirse inseguros. El presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca diciendo que iba a acabar con el antisemitismo por al cual culpó al gobierno de Biden, pero críticos han calificado la respuesta de excesiva y han dicho que vulneró derechos de libertad de expresión y forzó concesiones de instituciones públicas.

Los abogados de la exabogada del Departamento de Justicia, identificada como Haley Van Erem, presentaron la denuncia el martes ante las oficinas de los inspectores generales de los departamentos de Justicia y de Salud y Servicios Humanos, y ante la Oficina del Asesor Especial.

Van Erem trabajó casi una década en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia antes de ser asignada para ayudar al grupo el año pasado.

Dejó el Departamento de Justicia en mayo de 2025 porque no estaba “dispuesta a quedar expuesta a una mayor participación en investigaciones con motivación política, infundadas y contrarias a la ley”, según la queja, que también acusa al grupo de haber apuntado contra profesores musulmanes.

Portavoces del Departamento de Justicia y del Departamento de Salud y Servicios Humanos no han respondido a solicitudes de comentarios.

El representante Jamie Raskin, el principal demócrata en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, escribió por separado a Harmeet Dhillon, quien, como directora de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, ha sido una figura pública de los esfuerzos del departamento para contrarrestar el antisemitismo. En su carta, señaló que el antisemitismo en universidades y escuelas de medicina es un problema real que debe investigarse.

“Pero”, dice la carta, “su ‘investigación’ sobre el antisemitismo fue falsa, una operación de montaje prearmada y de naturaleza profundamente política”.

Raskin escribió que “todo el proyecto fue diseñado para hostigar a profesores y administradores de grandes universidades, recortar su libertad de expresión y libertad académica, y despojar a las instituciones de cientos de millones de dólares en subvenciones que ya se les habían otorgado por los méritos de sus solicitudes”.

Escrutinio sobre el manejo de investigaciones en universidades

La denuncia se centra principalmente en investigaciones sobre tres universidades: Brown, Harvard y Columbia.

Sostiene que, en el caso de Brown, el equipo investigador no encontró pruebas que respaldaran una violación del Título VI, la sección de la Ley de Derechos Civiles que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional en programas que reciben financiación federal, pero que “la dirección se negó a permitir un aviso de no infracción y, en su lugar, buscó algún tipo de acuerdo o resolución pese a reconocer la ausencia de una base legal para hacerlo”.

Los investigadores sí encontraron pruebas de discriminación en Columbia, según la queja, pero la investigación se realizó con un calendario acelerado sin un desarrollo fáctico adecuado y una revisión legal, y se basó en acusaciones que “carecían de sustento, se apoyaban en reportes de prensa o presentaciones judiciales, o implicaban actividad protegida por la Primera Enmienda”.

La Universidad de Columbia aceptó pagar al gobierno 200 millones de dólares como parte de un acuerdo que restableció el acceso a financiación federal. Por separado, la Universidad de Brown aceptó pagar 50 millones de dólares a organizaciones de desarrollo de la fuerza laboral de Rhode Island para poner fin a tres investigaciones federales que incluían acusaciones de antisemitismo y sesgo racial en admisiones, sin conclusiones de conducta indebida.

En la investigación sobre Harvard, funcionarios del gobierno discutieron “congelamientos extraordinarios de fondos y amplios términos propuestos de acuerdo” antes de que se completara una investigación que pudiera establecer violaciones del Título VI. Sean Keveney, entonces asesor jurídico de Salud y Servicios Humanos, dijo que creía que Harvard llegaría a un acuerdo porque estaban “contra las cuerdas”, según la queja.

Un juez federal ordenó el año pasado al gobierno revertir sus recortes de más de 2.600 millones de dólares en financiación para investigación de la universidad, al afirmar que el gobierno “utilizó el antisemitismo como una cortina de humo para un ataque selectivo, motivado ideológicamente, contra las principales universidades de este país”. Y otro juez desestimó la semana pasada una demanda del gobierno que acusaba a Harvard de hacer la vista gorda ante el acoso a estudiantes judíos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP