Denuncian que Libia ejecuta a personas tras juicios secretos y confesiones bajo tortura

La organización de derechos humanos indicó que había documentado las ejecuciones llevadas a cabo por el autodenominado Ejército Nacional Libio hasta el 10 de septiembre. Advirtió que al menos otras 50 personas recluidas en la prisión militar de Gernada corrían un riesgo inminente de ejecución.

El ENL, también conocido como las Fuerzas Armadas Árabes Libias, es una fuerza militar asentada en el este y comandada por el general Khalifa Hifter, que controla el este y el sur de Libia.

“Las Fuerzas Armadas Árabes Libias están condenando a muerte a personas tras juicios secretos basados en confesiones presuntamente obtenidas mediante tortura, en tribunales que el propio Tribunal Supremo de Libia ha dicho que no deberían juzgar a civiles”, declaró en un reporte Bassam Khawaja, subdirector para Oriente Medio y el Norte de África de HRW.

Human Rights Watch instó al ejército a detener de inmediato las ejecuciones e imponer una moratoria a la pena de muerte.

La fiscalía militar del ENL anunció a finales de agosto que un pelotón de fusilamiento ejecutó a 10 personas después de que fueran condenadas por asesinato y cargos relacionados con terrorismo, según la organización.

Según el informe publicado el miércoles, muchos de los ejecutados fueron detenidos en las ciudades de Derna y Bengasi durante o después de los conflictos entre el ENL y grupos armados rivales entre 2014 y 2018.

Amnistía Internacional informó en septiembre que tribunales militares en el este de Libia habían condenado a cientos de civiles entre 2018 y 2021 en juicios secretos dirigidos contra personas acusadas de criticar al ENL. Al menos 22 fueron sentenciadas a muerte durante ese periodo. La organización también indicó que, según reportes, se utilizó la tortura para obtener confesiones.

Organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado repetidamente la detención y, en algunos casos, la ejecución de personas tras juicios injustos. Amnistía Internacional ha afirmado que Libia mantiene la pena de muerte para una amplia gama de delitos, y que tribunales tanto en el este como en el oeste siguen imponiendo condenas a muerte por asesinato tras “juicios manifiestamente injustos”.

Libia se sumió en el caos y la división tras un levantamiento respaldado por la OTAN que derrocó y mató a su autócrata de larga data, Moamar Gadafi, en 2011. El país lleva años dividido entre administraciones rivales en el este y el oeste, cada una respaldada por grupos armados y gobiernos extranjeros.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP