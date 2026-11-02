Denuncian ola represiva postelectoral en Zambia

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Policías y soldados hicieron desaparecer, detuvieron arbitrariamente, golpearon y amenazaron a miembros de la oposición, abogados, periodistas y críticos del gobierno, dice el reporte. Describió un clima poselectoral de intimidación, hostigamiento y represión que “tuvo un efecto amedrentador sobre las organizaciones cívicas y políticas, en particular sobre las voces disidentes”.

Observadores señalaron que las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades.

El informe documentó 14 casos de aparente desaparición forzada que involucraron a miembros y simpatizantes de la oposición, así como 61 casos en los que detenidos, sus abogados o familiares denunciaron golpizas u otros abusos violentos durante el arresto y la detención.

“Las autoridades deberían detener de inmediato la represión poselectoral en curso, permitir el acceso a abogados y proporcionar atención médica a quienes están detenidos, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y garantizar que haya rendición de cuentas por los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad”, declaró Ashwanee Budoo-Scholtz, subdirectora para África del grupo de derechos.

Varios líderes opositores, entre ellos Brian Mundubile, que se postuló contra Hichilema, siguen detenidos y se espera que comparezcan ante un tribunal más adelante esta semana.

“En muchos casos, las personas detenidas nunca fueron acusadas de un delito, mientras que en otros, los cargos en su contra parecen tener motivaciones políticas. El gobierno no ha revelado cuántas personas fueron arrestadas durante la represión ni los cargos que se les imputan, lo que ha generado preocupación de que el número de detenidos sea mayor de lo que se conoce actualmente”, indicó Budoo-Scholtz.

Amnistía Internacional advirtió en agosto que las autoridades zambianas habían intensificado las restricciones a los derechos de reunión pacífica y de asociación mediante leyes aprobadas apresuradamente, recortando la participación pública antes de las elecciones. El jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas expresó preocupación por los arrestos de funcionarios de la oposición una semana después de la votación. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP