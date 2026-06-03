Denuncian a excongresista por usar información privilegiada en mercado de predicciones: fuente AP

ARCHIVO – El representante republicano de Nueva York, George Santos, habla con reporteros mientras los republicanos de la Cámara de Representantes sostienen una reunión de caucus en el Capitolio, en Washington, el 13 de octubre de 2023. (AP Foto/Mariam Zuhaib, Archivo) AP

Kalshi, el mercado de predicciones en línea, remitió el caso de Santos al Departamento de Justicia de Estados Unidos tras detectar operaciones sospechosas realizadas por él antes del discurso de Trump del 24 de febrero, indicó la persona. La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a declarar públicamente sobre el asunto.

Kalshi también reportó las operaciones a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés), un organismo regulador federal que ha prometido tomar medidas enérgicas contra el uso de información privilegiada en los mercados de predicciones.

Hasta el martes, ni el Departamento de Justicia ni la CFTC habían respondido a las consultas de la AP.

NPR informó primero sobre la remisión. Santos le dijo a NPR que no estaba al tanto de la investigación. Rechazó decir si tenía una cuenta en Kalshi.

“No digo que sí, no digo que no”, declaró a NPR.

El excongresista había hablado repetidamente de su intención de asistir al discurso sobre el Estado de la Unión, que se produjo apenas cuatro meses después de que Trump le concediera clemencia en un caso de fraude que hizo que lo expulsaran de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En la víspera del discurso de Trump, Kalshi situó las probabilidades de que Santos asistiera en cerca del 75%.

Luego, a los pocos minutos de iniciado el discurso, Santos publicó en X que había quedado varado en el aeropuerto. De inmediato, varios usuarios de redes sociales lo acusaron de estar llevando a cabo otro plan.

“Imagínense a Santos hablando con su contador y diciéndole que abra su cuenta de Kalshi y apueste todo su dinero a favor del ‘No’”, escribió un usuario, junto a un meme de Al Pacino contando dinero en la película “Scarface”.

En marzo, Santos abordó las quejas en su pódcast.

“Supongo que la gente perdió dinero”, comentó. “Algunas personas ganaron dinero inesperado. Eso les muestra lo frágiles que son estos mercados”.

Santos, quien ganó el cargo por el Partido Republicano tras inventar una falsa identidad como negociador de Wall Street, fue condenado a siete años de prisión tras declararse culpable de fraude y robo de identidad en 2024.

Tras cumplir apenas 84 días, Trump ordenó su liberación y calificó a Santos de “canalla”, pero sostuvo que no merecía una sentencia severa y que debía recibir crédito por votar con los republicanos.

Los mercados de predicciones, incluidos Kalshi y su principal rival, Polymarket, han sido objeto de escrutinio a medida que sus negocios se han expandido, y algunos legisladores han instado a las plataformas a hacer más para protegerse contra el uso de información privilegiada.

Según sus propias declaraciones, ambas compañías reportan operaciones sospechosas a los reguladores federales. Algunas investigaciones han derivado en cargos penales. En abril, un soldado que participó en la operación militar para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro fue acusado de usar información clasificada para ganar más de 400.000 dólares al predecir la fecha de su captura en Polymarket.

En abril, el Senado aprobó una resolución bipartidista para impedir que sus propios miembros utilicen mercados de predicciones.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP