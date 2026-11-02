Deni Avdija anota 28 puntos en triunfo de Trail Blazers 118-110 sobre Nuggets

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Deni Avdija, derecha, de los Trail Blazers de Portland se cuela entre Jamal Murray y Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, en la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Donovan Clingan aportó 17 unidades y 18 rebotes, y Jrue Holiday se quedó cerca de un triple-doble saliendo desde la banca para ayudar a Portland a mejorar a 4-0 como visitante. Holiday terminó con 17 tantos, 10 asistencias y ocho rebotes, y Damian Lillard sumó 20 puntos.

Los Trail Blazers atraviesan una racha en la que disputan seis de siete partidos fuera de casa, después de abrir la temporada con una victoria como locales ante Phoenix.

Denver ha perdido dos de sus primeros tres partidos en casa y su única victoria llegó en tiempo extra ante Nueva Orleans, después de remontar una desventaja de 23 puntos.

Jamal Murray encabezó a los Nuggets con 35 unidades, y Nikola Jokic registró 26 tantos, nueve rebotes y ocho asistencias. Jokic llegó al cuarto periodo al borde de lograr el triple-doble número 201 de su carrera, pero no consiguió ni una asistencia ni un rebote en el tramo final.

Portland estuvo abajo durante los primeros 32 minutos, hasta que una bandeja de Holiday cerca del final del tercer cuarto les dio ventaja de 82-80. Denver se fue al cuarto periodo con una ventaja de dos, pero una racha de 9-2 para abrir el último cuarto les dio a los Trail Blazers una ventaja de seis.

Holiday encestó el 14to triple de Portland para poner el marcador 108-99 antes de que los Nuggets reaccionaran y lo recortaran a 110-107 con un triple de Murray. Toumani Camara anotó el último triple de los Trail Blazers para sentenciarlo con 1:09 por jugar. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP