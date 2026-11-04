Demócratas ganan el control de la Cámara estatal de Texas y varias otras victorias estatales

El candidato demócrata a la legislatura de Wisconsin, David Crowley, saluda a sus simpatizantes durante un evento para seguir los resultados de la jornada electoral, el martes 3 de noviembre de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Los republicanos habían tomado el control en las elecciones de 2002 y lo habían mantenido desde entonces.

El triunfo formó parte de una serie de victorias contundentes para el Partido Demócrata en las elecciones legislativas, quedándose con varias legislaturas y cambiando el equilibrio del poder en algunos estados sin clara preferencia política, e incluso en otros con una inclinación históricamente republicana.

El partido obtuvo el control total —ambas cámaras del Congreso estatal y las oficinas de los gobernadores— en al menos cinco estados donde antes compartía el poder.

Las victorias aumentaron la presión sobre el partido para responder a las molestias de los votantes con el aumento del costo de vida, los elevados precios de la gasolina, la inflación y la falta de vivienda asequible. Los gobiernos estatales moldean una amplia gama de políticas que afectan la vida diaria, como las tasas fiscales y los derechos al aborto, la elección de escuelas y la financiación educativa, el desarrollo de centros de datos y el uso de la inteligencia artificial, así como el uso de cámaras entre agentes de las fuerzas del orden.

“Ahora es momento de cumplir”, subrayó el presidente del Partido Demócrata de Wisconsin, Devin Remiker.

Los demócratas lograron arrebatar el control republicano en las dos cámaras estatales en Wisconsin, donde el Partido Republicano había conservado una mayoría en los últimos 16 años. Además, mantuvieron la gubernatura.

También ganaron o mantuvieron el control total de ambas cámaras en Michigan, Minnesota y Pensilvania, además de conservar la oficina del gobernador. Una barrida de tres estados.

En Nevada, obtuvieron el control al ganar la gubernatura y retener la legislatura.

Los demócratas en Wisconsin y de otros estados sin clara preferencia política enfrentarán presión para trazar nuevos mapas distritales, tal como el presidente Donald Trump insistió con éxito en ocho estados con gobierno republicano antes de estos comicios. Pero su plan resultó contraproducente: los republicanos perdieron la mayoría de los escaños demócratas que buscaban arrebatar, y otros donde creían que el triunfo estaba asegurado.

La redistribución de distritos distritales por parte de los republicanos en Texas pudo haber movilizado a más votantes demócratas en algunas partes del estado, lo que ayudó a impulsar avances en el Congreso estatal, señaló Mark Jones, profesor de ciencias políticas en la Universidad Rice en Houston.

Pero “cuando tratamos de pensar en por qué ganaron los demócratas, la respuesta es un hombre en la Casa Blanca y sus políticas —Donald Trump”, sostuvo Jones.

Incluso con mapas que favorables para los republicanos en Wisconsin, los demócratas sumaron el martes dos escaños en la Cámara de Representantes. Eso significa que el estado tendrá una delegación legislativa dividida en partes iguales a partir de 2027.

Los demócratas también rompen trifectas y supermayorías republicanas

Los demócratas también tendrán al menos 28 gubernaturas en 2027, después de imponerse en Georgia, Iowa, Ohio y Texas —estados que estuvieron en manos republicanas durante mucho tiempo.

Además, el partido rompió o evitó supermayorías republicanas en nueve cámaras legislativas de ocho estados: Florida, Carolina del Sur, Indiana, Missouri, Iowa, Ohio, Kansas y Carolina del Norte.

Eso significa que los republicanos necesitarán de la ayuda de legisladores demócratas para superar el veto de un gobernador demócrata en Iowa, Ohio y Carolina del Norte. The Associated Press no ha declarado un ganador en la contienda por la gubernatura de Kansas.

Los triunfos se producen después de que los demócratas perdieron casi 1.000 escaños en legislaturas estatales durante el mandato del presidente Barack Obama, un desplome del que han tratado de recuperarse desde hace varios ciclos electorales.

Se trata del cambio de poder partidista más notable a nivel estatal en una sola elección desde 2010, indicó Katie Owens Hubler, directora de elecciones y redistribución de distritos en la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Heather Williams, presidenta del Comité de Campaña Legislativa Demócrata, dijo que el partido alcanzó “niveles históricos de poder en las legislaturas estatales”. Afirmó que no habían volteado tantos escaños a nivel nacional desde la década de 1980.

“Esta elección fue sobre los temas que se discuten en la mesa de la cocina, de oportunidades económicas", subrayó el miércoles. "De eso se trata el mandato”.

Añadió que los demócratas tendrán que enfocarse en asuntos que importan a los votantes de clase media, como mejorar las oportunidades educativas y aumentar el acceso a la atención médica, particularmente en zonas rurales.

“Van a representar a la clase media", destacó Williams. "No van a trabajar para unos cuantos multimillonarios”.

Reflectores sobre las prioridades demócratas en 2027

El costo de los alimentos, la vivienda, la atención médica, la gasolina y los servicios públicos fueron temas de campaña después de sesiones legislativas repletas de iniciativas destinadas a hacer la vida más asequible para los estadounidenses, al tiempo que también ofrecían alivio fiscal y frenaban el desarrollo de centros de datos y el uso de inteligencia artificial.

En la próxima sesión legislativa se podrían notar esfuerzos importantes para aligerar la carga fiscal de la clase media, flexibilizar las regulaciones de vivienda, ampliar el acceso a la atención médica y obligar a las empresas de servicios públicos y a los desarrolladores de centros de datos a hacer más para evitar que aumenten los recibos de luz.

El gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, quien ganó la reelección, les dijo a sus simpatizantes el martes que la gente quiere que él y los legisladores aumenten el salario mínimo a 15 dólares por hora, inviertan en infraestructura, en los niños, en la policía y en las comunidades, además de consagrar los derechos al aborto en la Constitución estatal.

Otros gobernadores recién elegidos, incluidos David Crowley en Wisconsin y Amy Klobuchar en Minnesota, dijeron que quieren trabajar con los republicanos.

“No me interesa mover a Minnesota hacia la izquierda o hacia la derecha; quiero movernos hacia adelante”, subrayó Klobuchar.

Incluso lanzó una advertencia para sus simpatizantes demócratas.

“Aviso: Puede que no les guste cada cosa que haga”, puntualizó.

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Mulvihill informó desde Haddonfield, Nueva Jersey. Los periodistas de The Associated Press Marc Levy en Harrisburg, Pensilvania, y David Lieb en Washington contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP