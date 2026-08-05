Demócratas añaden otros 12 distritos republicanos a lista de posibles capturas en elecciones

La medida eleva a 58 la lista de objetivos del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso (DCCC, por sus siglas en inglés), una lista ambiciosa que refleja el debilitamiento de la posición de Trump ante el electorado y la convicción de los demócratas de que pueden capitalizar la frustración de los votantes por la economía, la guerra en Irán y el carácter caótico de la segunda administración del presidente republicano.

“Los republicanos MAGA que históricamente se han considerado impunes han decepcionado a los ciudadanos a los que fueron elegidos para representar, aprobando políticas desastrosas que están aplastando a las familias trabajadoras y a nuestras comunidades”, declaró en un comunicado la presidenta del comité demócrata, Suzan DelBene.

La ampliación abarca desde distritos en estados pendulares como Nevada hasta otros en bastiones republicanos como Indiana, Arkansas y Tennessee, y hasta en Nueva York, dominado por los demócratas. La lista incluye al homólogo de DelBene en el Comité Nacional Republicano de Campaña para el Congreso, el representante Richard Hudson, de Carolina del Norte. Entre los objetivos figuran otros titulares y algunos escaños vacantes.

Los demócratas necesitan apenas un puñado de escaños para controlar la cámara durante los dos últimos años del mandato de Trump. Los republicanos perdieron 40 escaños netos en la Cámara en las elecciones de mitad de mandato de 2018 durante la primera presidencia de Trump.

— EL 9° DISTRITO EN CAROLINA DEL NORTE: Es significativo que los demócratas apunten al jefe de campaña de los republicanos. Trump ganó el distrito por 15 puntos en 2024 frente a Kamala Harris. Pero el fiscal general demócrata Josh Stein lo ganó en el mismo ciclo electoral en su exitosa campaña para gobernador. Los demócratas señalan que, desde 2020, el distrito ha sumado 15.000 votantes negros, que tienden a votar por los demócratas. El candidato demócrata es Richard Ojeda, quien se postuló al Congreso en Virginia Occidental en 2018. Perdió, pero obtuvo el 44% en un distrito donde Hillary Clinton consiguió apenas el 24% en las elecciones presidenciales de 2016 frente a Trump.

— EL 2° DISTRITO EN ARKANSAS: El demócrata Chris Jones, candidato del partido en la contienda por la gobernación de 2022, intenta desbancar al representante French Hill, que cumple su sexto mandato, en un distrito que en otro tiempo eligió a demócratas moderados. Trump ganó el distrito por 16 puntos porcentuales. El electorado es aproximadamente 20% negro y cuenta con una población asiática y latina en crecimiento. Los demócratas apuntan a la participación en las primarias de marzo, cuando las boletas demócratas superaron a las republicanas por primera vez desde las primarias de 2018.

— EL 12° DISTRITO DE FLORIDA: En manos del representante republicano Gus Bilirakis, este es uno de los distritos afectados por la reestructuración de distritos electorales (gerrymandering) de los republicanos. Pero, como parte del rediseño el distrito de Bilirakis en el área de Tampa Bay se volvió más demócrata y alrededor de un 14% menos blanco, según el análisis del DCCC. Los demócratas elegirán a un candidato este mes, pero los líderes del partido en Washington están poniendo la mira en Darren McAuley, un ex cirujano de la Fuerza Aérea, como posible retador.

— EL 21° DISTRITO EN NUEVA YORK: Trump ganó este distrito por alrededor de 21 puntos porcentuales en 2024, pero no mucho después retiró la nominación de la representante Elise Stefanik como embajadora ante la ONU porque los republicanos no querían arriesgar el escaño con su estrecha mayoría en la Cámara. Stefanik, quien lanzó una campaña para gobernadora de Nueva York en 2026 pero abandonó esa contienda, no busca la reelección al Congreso. Ahora la disputa es entre el republicano Anthony Constantino, un empresario alineado con Trump que está financiando su campaña con recursos propios, y el demócrata Blake Gendebien, un productor lechero. El distrito ha estado representado por un republicano desde 2015, pero el demócrata Barack Obama lo ganó dos veces en contiendas presidenciales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP