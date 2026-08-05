Demi Vollering gana la 5a etapa del Tour de Francia femenino y Marlen Reusser sigue de líder general

La holandesa Demi Vollering, del equipo FDJ United-Suez, sonríe durante una rueda de prensa en el marco de la quinta edición del Tour de Francia Femenino (Tour de France Femmes) en Lausana, Suiza, el viernes 31 de julio de 2026. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) AP

Vollering, campeona del Tour en 2023, atacó en las dos últimas subidas categorizadas y guardó lo suficiente para imponerse a Reusser y a la polaca Katarzyna Niewiadoma-Phinney en un esprint a tres por la meta.

La ciclista holandesa ganó su primera etapa en este Tour y se mantuvo en la pelea por la clasificación general.

“Cada corredora del equipo fue parte de esto, y estas son las victorias que más disfruto, cuando todo el mundo aporta su trabajo duro. Es aún más especial y hermoso”, afirmó Vollering.

La suiza Reusser, campeona mundial de contrarreloj que se adueñó del maillot amarillo el día anterior, sigue líder con 12 segundos de ventaja sobre Vollering, con Niewiadoma-Phinney tercera, a 1 minuto y 17 segundos.

La etapa del miércoles fue un exigente trayecto de 140 kilómetros (87 millas), con constantes subidas y bajadas, entre Mâcon y la meta en Belleville-en-Beaujolais.

Las ascensiones pasaron factura, con Marianne Vos entre las corredoras que se descolgaron temprano.

Puck Pieterse fue la primera en coronar las cuatro primeras subidas y aseguró el maillot de lunares de “reina de la montaña” cuando pasó en primer lugar por la cima del Col de Fontmartin, de tercera categoría. Eso le dio a la neerlandesa una ventaja de 16 puntos sobre Nikola Nosková, con solo 15 por disputar.

Lorena Wiebes, ganadora de las dos primeras etapas del Tour, se descolgó en la subida al Col de Fontmartin, pero ganó el esprint intermedio para afianzar su dominio del maillot verde por puntos.

Una escapada de 19 mujeres afrontó el Col de Gerbet, de segunda categoría, donde se encontraron con 4,6 kilómetros a una pendiente media del 6,5%, y fue ampliando una ventaja de casi 1½ minutos sobre el pelotón, en el que iban Reusser y Vollering.

Pieterse también fue la primera en la cima, ampliando su ventaja en la clasificación de la montaña a 23 puntos.

Con 50 kilómetros por recorrer, las líderes habían estirado su ventaja a alrededor de 1 minuto y 50 segundos, pero se redujo a 1:20 unos 15 kilómetros después y siguió disminuyendo mientras ascendían el Col de Durbize, la penúltima subida del día.

La suiza Noemi Rüegg se desvió hacia la trayectoria de una moto de servicio que la estaba rebasando y fue rozada, lo que la hizo caer al asfalto.

Vollering toma el mando

Vollering atacó a 700 metros de la cima del Col de Durbize, seguida por Bella Holmgren, Niewiadoma-Phinney y Reusser, mientras la campeona defensora Pauline Ferrand-Prévot no pudo seguir el ritmo. Alcanzaron a las líderes cuando faltaban 22 kilómetros.

Vollering volvió a atacar en el Mont Brouilly, y solo Reusser y Niewiadoma-Phinney se mantuvieron con ella hasta la cima. Llegaron a los últimos cinco kilómetros con una ventaja considerable sobre sus rivales.

Niewiadoma-Phinney atacó con 320 metros restantes, cuando Reusser y Vollering parecieron sorprendidas al ver a la polaca acelerar, pero ambas reaccionaron y Vollering se adelantó por poco a sus rivales en la llegada.

“Pensé que ya no lo iba a lograr, y de alguna manera lo logré, así que fue realmente un alivio”, comentó Vollering.

“Para la próxima”, dijo Niewiadoma-Phinney, la ganadora de 2024.

Esta edición de la carrera, la quinta del Tour de Francia femenino, cubre 1.175 kilómetros (730 millas) a lo largo de nueve días.

La sexta etapa es otra exigente jornada de media montaña que termina en Tournon-sur-Rhône, antes del esperado final en alto del viernes en el Mont Ventoux.

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FUENTE: AP