Del Toro, Cuarón, Luna y García Bernal participarán en la 24ª edición de Morelia

Dos personas pasan junto a carteles que promocionan la 24.ª edición del Festival de Cine de Morelia en la Ciudad de México, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Berenice Bautista) AP

Cuarón acudirá en calidad de productor del largometraje de su hijo, Jonás, “Campeón gabacho”, el cual será la película inaugural el 16 de octubre.

Del Toro presentará una edición restaurada de “El laberinto del fauno” en una función de gala por su 20 aniversario. García Bernal llegará con su filme “Hombre al agua” fuera de competencia y Luna sí buscará llevarse uno de los premios con su largometraje “Ceniza en la boca”.

Los detalles de los invitados fueron revelados el miércoles en una conferencia de prensa en la Ciudad de México con la directora general del FICM, Daniela Michel, y el vicepresidente del festival Cuauhtémoc Cárdenas Batel, así como funcionarias del estado anfitrión, Michoacán, y de la Secretaría de Cultura de México.

Además de la película de Luna, 11 títulos más conforman la sección de largometraje mexicano, incluyendo “6 meses en el edificio rosa con azul” de Bruno Santamaría Razo; “La cazadora” de Suzanne Andrews Correa; “Chicas tristes” de Fernanda Tovar”; “Contra la naturaleza” de Axel Bertha; “Lo demás es ruido” de Nicolás Pereda; “Los días de Poncho” de Faustino Alanís; “El jardín que soñamos” de Joaquín del Paso; “Los nuevos” de Rodrigo Plá; “Nosotros” de Joaquín Ruano; “Salón de belleza” de Nathalia Acevedo y “Toda una vida” de Ariel Gutiérrez.

El jurado de la Sección de Largometraje Mexicano será presidido por el director español nominado al Oscar J. A. Bayona. Lo conformarán la cineasta vasca Jaione Camborda; la compositora mexicana galardonada con el Grammy Gabriela Ortiz; y la directora y productora estadounidense Amy Redford.

El director mexicano Carlos Reygadas, regresará a Morelia para presentar “Heil Jupiter !” y una función especial de “Batalla en el cielo”.

El actor nominado al Oscar Demián Bichir arribará con el documental “Mujer santuario” y una función especial de “Without Blood”, de Angelina Jolie recientemente estrenada en Estados Unidos.

Los clásicos restaurados del festival incluyen a “Santa” de Antonio Moreno; “La ilusión viaja en tranvía” de Luis Buñuel, “La mujer de Benjamín” de Carlos Carrera y “En el hoyo” de Juan Carlos Rulfo.

Rulfo es miembro del jurado de la Sección de Documental Mexicano junto con el cineasta suizo Alexandre O. Philippe y el crítico de cine Jonathan Romney.

En cuanto a estrenos internacionales, el festival contará con “Ink” de Danny Boyle; “Klara and the Sun” de Taika Waititi, “Look Back” de Hirokazu Kore-eda y “Pepita, la pistolera” de Lucía Puenzo.

El FICM rendirá un homenaje a la actriz y guionista de la Época de Oro del cine mexicano Janet Alcoriza con el apoyo de Fundación Televisa, la Filmoteca UNAM y la Cineteca Nacional.

El fallecido cineasta húngaro Béla Tarr, quien llegó a visitar Morelia en un par de ocasiones, también será uno de los cineastas celebrados por el festival.

FUENTE: AP