Dejounte Murray pide ser transferido; Pelicans dicen que intentarán canjearlo

Dejounte Murray, centro, de los Pelicans de Nueva Orleans, lleva el balón mientras Day'Ron Sharpe, derecha, de los Nets de Brooklyn, defiende, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 11 de noviembre de 2026. (AP Foto/Tyler Kaufman) AP

“Hoy, los representantes de Dejounte Murray nos informaron de su solicitud de ser traspasado. Evaluaremos posibles oportunidades de canje que sean lo mejor para nuestra organización”, señalaron los Pelicans en un comunicado.

Murray, de 30 años, fue descartado del partido del viernes por la noche ante los Grizzlies de Memphis debido a un esguince en el tobillo izquierdo. El entrenador de los Pelicans, Jamahl Mosley, indicó que Murray no estaba en el Smoothie King Center.

“No está en el edificio, según lo que me han dicho”, afirmó Mosley.

Los Pelicans adquirieron a Murray mediante un traspaso con los Hawks de Atlanta en junio de 2024 a cambio de dos selecciones de primera ronda, Dyson Daniels, Larry Nance Jr. y E.J. Liddell.

David Griffin, que entonces se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas de los Pelicans, veía a Murray como un defensor y creador de juego que podía aportar manejo de balón para ayudar a Zion Williamson. Sin embargo nunca se acercó al nivel que le había valido una selección al Juego de Estrellas en 2022.

En el momento del canje, Murray venía de una temporada en la que promedió 22,5 puntos, 6,4 asistencias y 5,3 rebotes por partido.

La etapa de Murray con los Pelicans estuvo marcada por las lesiones. Se fracturó la mano en el partido inaugural de la temporada 2024 y luego sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que puso fin a su temporada en enero de 2025.

En las últimas tres temporadas, Murray ha disputado apenas 54 partidos con Nueva Orleans, con promedios de 16,6 puntos, 6,6 asistencias y 5,9 rebotes. Ha tenido dificultades en sus tiros de campo, con apenas un 41,9% de acierto, y esta temporada promedia sólo 13,4 puntos por partido en nueve encuentros.

Los Pelicans tienen marca de 1-8 con él en la alineación.

Murray gana 32,8 millones de dólares esta temporada y tiene una opción de jugador por 30,8 millones de dólares para la próxima. Recientemente dejó claras sus frustraciones con el equipo a través de varias publicaciones críticas en las redes sociales.

Después de que un reportero en las redes sociales mencionó que los Pelicans estaban 3-0 sin él en la alineación, Murray respondió: “Por lo que está pasando ADENTRO, ¡esto suena a que alguien te contactó para que dijeras esto! ¡EL ‘SABOTAJE’ ES REAL!”.

El tuit fue eliminado poco después.

Al preguntársele cómo se sentía respecto a que un jugador exigiera un traspaso en medio de una racha de cuatro derrotas, Mosley comentó que intentaba concentrarse en otros jugadores.

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FUENTE: AP